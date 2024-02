Motorista que tentou invadir residência oficial de Lula continua foragido

Apoie o 247

247 - O Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, sofreu uma tentativa de invasão, na madrugada deste sábado (24/2), informa o Metrópole.

Por volta das 6h, o motorista de um Ford Focus preto seguiu em direção ao palácio, na Zona Cívico-Administrativa de Brasília. Ao ser visto na área do bloqueio de acesso, porém, o condutor desobedeceu a ordem de parada.

Em seguida, o veículo furou os pneus na “cama de faquir” – dispositivo com perfuradores em metal para evitar a fuga de veículos – e escapou em direção ao Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente.

Na tentativa de detê-lo, um segurança atirou duas vezes contra o veículo. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.

A localização e prisão do motorista é absoluta prioridade. Há câmeras na região, o carro deve ter placas e os tiros devem ter deixado marca no veículo.

O Palácio da Alvorada é uma das várias obras em Brasília idealizadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012). Exemplar da arquitetura moderna brasileira, foi inaugurado em 1958 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2007.

A edificação é composta de:

subsolo que abriga um auditório para 30 pessoas, Sala de Jogos, Almoxarifado, Despensa, Cozinha, Lavanderia e a Administração do Palácio;

térreo com salões utilizados pelo Presidente da República, para compromissos oficiais de governo;

primeiro andar que constitui a parte residencial do Palácio, onde se encontram quatro suítes e salas íntimas.





