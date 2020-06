Mourão admite lambança do governo na divulgação de mortes por covid-19: “foi um erro”

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), afirmou que o Ministério da Saúde se equivocou ao ocultar dados sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. Ele disse que a comunicação do governo foi falha e resumiu: “foi um erro” edit

247 - O vice-presidente Mourão veio a público admitir que o governo errou ao anunciar uma mudança da forma de divulgação das mortes por covid-19, sem explicar direito o que estaria ocorrendo. Segundo Mourão, houve uma mudança metodológica incompleta, o que gerou a desconfiança de que o governo estaria tentando ocultar as mortes.

A reportagem do portal Uol destaca que “a pasta divulgou os dados oficiais na no início de junho sem o total de casos confirmados e óbitos. A medida foi criticada por parlamentares, juristas e cientistas. As estatísticas completas voltaram a ser reveladas apenas após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.”

Mourão disse: “ali foi uma questão que não foi bem organizada, porque tínhamos um sistema de transmissão de dados e o novo sistema, que eu considero mais efetivo para analisar a curva epidemiológica de forma correta. Acho que isso deveria ter sido explicado, para evitar mal-entendido, como a sensação de que o governo queria esconder dados. Para substituir um sistema por outro, o outro tinha que estar pronto. Foi um erro."

A matéria ainda informa que “o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, já declarou que o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) "buscou números reais" sobre os casos e óbitos em decorrência da covid-19 e "nunca mudou dados".

