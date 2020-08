Mourão diz ser contra permissão para militares receberem acima do teto constitucional do funcionalismo

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou ser contra a liberação para que militares recebam acima do teto constitucional do funcionalismo, no valor de R$ 39,2 mil. Mourão disse que entende que há decisão judicial para permitir a prática defendida pelo Ministério da Defesa, mas que se posiciona por uma "questão ética e moral” edit

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, contrariou desejo do Ministério da Defesa e afirmou ser contra liberação para que militares recebam acima do teto constitucional do funcionalismo, no valor de R$ 39,2 mil. A declaração foi dada na manhã desta segunda-feira (31). A informação é do portal G1.

A Advocacia-Geral da União (AGU) deu parecer favorável ao desejo da Defesa e das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica). No entanto, a equipe econômica do governo, dirigida por Paulo Guedes, tenta barrar o pagamento.

General da reserva do Exército, Mourão disse que entende que há decisão judicial para permitir a prática defendida pelo Ministério da Defesa. No entanto, ele deixa claro que se trata de uma “questão ética e moral” por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19.

"Tem a questão ética e moral, que eu acho que, então, não é o caso. Eu, claramente, sou contra isso aí em um momento que nós estamos vivendo. Se a gente estivesse vivendo uma situação normal, país com recurso sobrando, tudo bem. Mas não é o que está acontecendo", declarou o vice-presidente.

