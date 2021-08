Mourão não foi convidado para desfile militar na Esplanada

Auxiliares do vice, alguns deles militares, viram como “inoportuno” o desfile e aconselharam o vice-presidente a não participar do evento edit

Metrópoles - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), não compareceu ao desfile de veículos blindados da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, na manhã desta terça-feira (10), na Esplanada dos Ministérios. Cerca de 40 blindados, caminhões e tanques desfilaram por alguns minutos em frente ao Palácio do Planalto. O presidente da República, ministros de Estado e outras autoridades acompanharam o evento da rampa do edifício.

Segundo a assessoria de Mourão, o vice, que é general da reserva, não recebeu convite para participar do evento.

O colunista do Metrópoles Igor Gadelha apurou que auxiliares do vice, alguns deles militares, viram como “inoportuno” o desfile e o aconselharam a não participar do evento.

