Mourão: turma de Sara Winter é "inofensiva"

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) classificou como "exagero" a prisão da ativista Sara Winter e de outros apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido), em operação realizada pela Polícia Federal na semana passada. De acordo com general, "aquela turma ali da Sara Winter e companhia limitada... essa turma é inofensiva, é um pessoal mais de coreografia".

"Eu acho que é um exagero prender esse pessoal, até porque, vamos lembrar, em 2014, a turma invadiu o STF e só foi autuado. Acho que deve aplicar multa, responder a processo em liberdade ou distribuir cesta básica", defendeu o vice-presidente, em entrevista à TV Record, na noite desta segunda-feira (22).

A militante bolsonarista foi presa no âmbito do inquérito que investiga atos pró-golpe no Brasil. As prisões foram decretadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Os pedidos de prisão foram apresentados na última sexta-feira (12) e são temporários, ou seja, têm duração de cinco dias.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), há indícios de que o grupo continua organizando e captando dinheiro para ações que se enquadram na Lei de Segurança Nacional.

Antes de ser presa, Sara tinha sido alvo no dia 27 de maio de mandados de busca e apreensão no inquérito que apura a produção de fake news. Ela ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, que também autorizou a ação da PF. "A gente vai descobrir os locais que você frequenta".

Neste inquérito a corporação investiga nomes como o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), o empresário Luciano Hang e o blogueiro Allan dos Santos.

