Movimento pressiona presidente da Câmara do DF pela abertura do impeachment de Ibaneis

247 - Circula nas redes sociais um abaixo-assinado que visa pressionar o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wellington Luiz (MDB), a abrir o processo de impeachment contra o governador afastado do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

"Neste domingo, 8 de janeiro, o Brasil assistiu assustado a um grave ataque à democracia e ao patrimônio público. A invasão às sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, foi um ato terrorista violento e injustificável. E o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi cúmplice dos crimes, deslocando um efetivo policial mínimo e displicente, que escoltou os golpistas até a Praça dos Três Poderes, ao invés de cumprir seus deveres", diz o texto.

