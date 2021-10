Movimentos populares protestam em Brasília para cobrar políticas públicas urbanas

O objetivo da mobilização é fortalecer a luta e o diálogo pela política habitacional no país, contra os despejos e pressionar o governo e o Congresso para que aprovem recursos para a área habitacional no Brasil que, segundo o IBGE, tem um déficit de 6 milhões de moradias edit

CMP, via PT na Câmara - Cerca de 160 militantes e dirigentes da luta por moradia estão na capital federal para a realização da Marcha do Movimento Popular Urbano à Brasília, nesta terça-feira (5). A Central de Movimentos Populares (CMP) é uma das seis entidades que integram o movimento, que vai cobrar do governo Bolsonaro recursos para políticas públicas urbanas, especialmente para a moradia popular. A expectativa é que mil pessoas participem da manifestação. Os movimentos realizarão protestos em frente ao Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Economia e pela Caixa Econômica Federal.

O objetivo da mobilização é fortalecer a luta e o diálogo pela política habitacional no país, contra os despejos e pressionar o governo e o Congresso para que aprovem recursos para a área habitacional no Brasil que, segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE), tem um déficit de 6 milhões de moradias. Entre as bandeiras de luta dos movimentos também estão a criação de políticas públicas que garantam a comida no prato das populações mais vulneráveis, agilidade na vacinação contra a Covid-19, o direito à água e saneamento e o fim das remoções forçadas que violam o direito à moradia e à dignidade humana.

Desumanidade

“A desumanidade deste governo não tem limites. Além de não fazer nada para que se viabilize a construção de moradia popular, em plena pandemia não tomou nenhuma medida para conter as reintegrações de posse e os despejos. O país está atolado no desemprego, a fome voltou a assombrar o povo, a miséria só cresce e o governo não faz nada para mudar esta situação. Ou Bolsonaro sai do poder ou o povo vai continuar sofrendo”, afirma Raimundo Bonfim, coordenador nacional da CMP.

Fazem parte da marcha a União Nacional por Moradia Popular (UNMP), Central dos Movimentos Populares (CMP), Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos (MTD), Movimento Nacional pela Luta por Moradia (MNLM), CONAM (Confederação Nacional das Associações de Moradores) e Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), com apoio do Fórum Nacional de Reforma Urbana.

