Movimentos sociais terão interlocutores nos ministérios de Lula

247 — Em cada um dos 37 ministérios do governo Lula da Silva (PT), o presidente eleito cogita indicar assessores com a missão de realizar interlocução com movimentos sociais, informou a Folha de S.Paulo .

Segundo a reportagem, a ideia inicial foi esboçada em encontros com lideranças populares e é a de ter pelo menos um em cada pasta, e até três nas maiores delas. De acordo com a Folha, o diálogo com esses movimentos ficará concentrado na Secretaria-Geral da Presidência, sob o comando do deputado Márcio Macêdo (PT) e com a qual esses assessores deverão ter contato contínuo.

“A participação popular terá um endereço oficial no Palácio, a relação com os movimentos sociais. Mas ela precisa ser transversal, estar presente em todos os ministérios”, declarou o futuro ministro.

“Vai ser um governo com participação popular turbinada, que sabe da importância que os movimentos sociais tiveram no caminho até a eleição e que terão nos próximos anos. O que não quer dizer que a autonomia de qualquer um dos lados será prejudicada”, diz Raimundo Bomfim, coordenador da Central de Movimentos Populares e interlocutor de representantes do futuro governo.

O governo Lula também pretende criar um conselho de participação social, com 57 entidades e comissão executiva.

