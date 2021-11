MP quer que Banco de Brasília informe se Flávio Bolsonaro pagou empréstimo de mansão de R$ 6 milhões

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Isadora Teixeira, Metrópoles - O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) quer que o Banco de Brasília (BRB) informe se o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) pagou ou não as parcelas já vencidas do empréstimo para a compra de uma mansão no Lago Sul.

A manifestação do MPDFT, obtido pela coluna Grande Angular, é pelo deferimento de um pedido da deputada federal Erika Kokay (PT-DF) em ação popular na qual a parlamentar aponta supostas irregularidades no contrato de Flávio com o BRB.

O documento, de 26 de outubro de 2021, é assinada pelo promotor de Justiça Eduardo Gazzinelli Veloso. Na manifestação, o promotor disse: “Na oportunidade, a pretensão da autora popular de submeter ao presente feito informação oficial sobre a adimplência do contrato aparenta relação com a inicial, razão pela qual oficiamos por seu deferimento, com limitação da demanda ao BRB de simples declaração de quitação (ou não) das parcelas já vencidas”.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE