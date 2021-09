MPDTF denuncia quatro policiais por agressão contra detentos na Papuda

Os servidores usaram uma escopeta municiada com balas de borracha e atiraram em detentos que estavam dentro de uma cela edit

Metrópoles - O Ministério Público do DF e Territórios denunciou quatro policiais penais lotados no Complexo Penitenciário da Papuda por agressão de detentos, em abril deste ano. De acordo com denúncia encaminhada à Justiça, os servidores cometeram crimes de lesão corporal e violência arbitrária.

Os policiais penais denunciados são: Paulo Roberto Bravo Junior, Adão Manoel do Nascimento, Sílvio Nogueira da Silva Filho e Helton José Meireles Junior. Eles tiveram papeis diferentes na sequência dos atos.

Os servidores usaram uma escopeta municiada com balas de borracha e atiraram em detentos que estavam dentro de uma cela. Os dois fatos, registrados por câmeras de segurança.

