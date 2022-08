MPE reforça pedido para Judiciário barrar candidatura de José Roberto Arruda

Apoie o 247

247 - A Procuradoria Regional Eleitoral do Distrito Federal (PGE-DF) reforçou o posicionamento a favor da não aprovação da candidatura do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (PL). De acordo com a PGE, Arruda não pode concorrer nas eleições de 2022 por causa da condenação por improbidade administrativa no âmbito da Operação Caixa de Pandora. A informação foi publicada pela coluna Grande Angular, no portal Metrópoles.

Sobre a operação, o delator Durval Barbosa afirmou que na gestão de Arruda no governo do Distrito Federal havia um esquema de propina, em que serviços prestados pelas empresas ao Executivo local eram superfaturados, prevendo um pagamento de 10% destinados à propina.

De acordo com a decisão assinada por Zilmar Antonio Drumond, procurador regional eleitoral, o órgão "impugnou o vertente registro, em razão de o postulante ter contra si sentenças condenatórias confirmadas por órgãos colegiados à suspensão dos direitos políticos, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito", disse.

Arruda tenta uma vaga na Câmara dos Deputados. A ação de impugnação será julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF).

