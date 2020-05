MPF cobra investigação sobre anúncios do governo em sites ideológicos

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) acusa o chefe da Secom, Fabio Wajngarten, e a Presidência de direcionarem dinheiro para sites ideológicos e promoverem censura a veículos críticos ao governo, o que contraria a Constituição edit

247 - A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), órgão do Ministério Público Federal solicitou nesta quinta-feira (21) investigação sobre gastos com publicidade realizados pelo governo de Jair Bolsonaro.

O MPF acusa o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten e a Presidência de direcionarem dinheiro para sites ideológicos e promoverem censura a veículos críticos ao governo, o que contraria a Constituição.

Na representação, divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo, a PFDC cobra a adoção de providências para que a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência se abstenha de selecionar anunciantes para veiculação de publicidade oficial “em razão de afinidades ideológicas”. Também quer medidas que impeçam a retaliação, por parte do governo, a grupos de mídia críticos ao governo.

Leia na íntegra a representação da PFDC:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.