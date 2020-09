MPF cobra Justiça por decisão sobre afastamento de Ricardo Salles

247 - O Ministério Público Federal (MPF) enviou uma petição à Justiça Federal no Distrito Federal para pressionar o órgão a tomar uma decisão sobre o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Ele responde a uma ação de improbidade administrativa impetrada pelo próprio órgão. Salles está promovendo um desmonte deliberado de políticas públicas voltadas à proteção ambiental, de acordo com 16 procuradores do MPF.

Os procuradores citam os dados de desmatamento nos últimos meses, com os biomas da Amazônia e do Pantanal.