MPF decide arquivar pedido de investigação de ameaças ao juiz que determinou a prisão de Milton Ribeiro

ProcuradorJoão Gabriel Morais Queiroz afirmou que o caso já está sendo investigado pela PF e que o magistrado não fez nenhuma representação sobre as ameaças

247 - O Ministério Público Federal (MPF) do Distrito Federal decidiu arquivar o pedido de investigação da ameaças ao juiz Renato Borelli, 15ª Vara Federal em Brasília, que expediu a ordem de prisão contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Segundo a assessoria de imprensa do tribunal, Borelli vem recebendo “centenas de ameaças” originárias de "grupos de apoio" ao ex-ministro.

De acordo com o site O Antagonista, ao decidir pelo arquivamento do pedido de investigação, “o procurador da República João Gabriel Morais Queiroz afirmou que, para investigar o crime de ameaça, deve haver representação por parte do ofendido”.

“Considerando que não houve representação do ofendido perante o MPF e, ainda, que há notícia de que essas ameaças já estão sendo apuradas pela Polícia Federal, o arquivamento da presente notícia de fato é medida que se impõe”, ressaltou o procurador.

