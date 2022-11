MPF diz que atos em QG do Exército configuram ataque à democracia e pede providências

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público Federal classificou como ataque à democracia os atos em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e, por meio de ofício, pediu providências imediatas ao Ministério da Defesa, ao Comando do Exército, à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Detran (Departamento de Trânsito).

De acordo com o MPF, os atos configuraram crime por “incitar a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais”.

Apoiadores de Jair Bolsonaro ocupam a frente do QG do Exército em Brasília desde a derrota nas urnas no segundo turno. Eles pedem “intervenção federal” e questionam o resultado das urnas.

No ofício assinado pelas procuradoras Luciana Loureiro e Márcia Zollinger, elas apontam que as manifestações “têm nítido propósito de desestabilizar as instituições democráticas, impugnando o resultado do processo eleitoral.” E há “potencial risco de desencadear crise nas estruturas do Estado Democrático de Direito.”

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o Detran têm um prazo de até cinco dias para que os órgãos competentes informem quais medidas foram adotadas diante das ocupações das avenidas.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.