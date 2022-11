MPF pede investigação no Planalto por apagar arquivos de computadores

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal pediu, nesta sexta-feira, 11, a abertura de uma investigação para apurar o apagão de documentos de computadores do Palácio do Planalto, revelado pela coluna de Rodrigo Rangel.

O MPF quer que a Secretaria-Geral da Presidência explique de quem partiu a ordem de formatação dos HDs e se a pasta promoveu a apuração de responsabilidades sobre eventuais causas e responsáveis pelo ocorrido, informa o portal Metrópoles .

“Faz-se necessário, assim, para a adequada proteção do patrimônio público e para a segurança da informação constante de bancos de dados da maior relevância para o Estado brasileiro, que todas as circunstâncias do suposto ataque e da suposta formatação sejam apuradas, bem assim que os agentes públicos envolvidos na ocorrência sejam ouvidos, para melhor esclarecer os fatos, seus desdobramentos e consequências”, destacou o MPF no documento que pede abertura do procedimento investigatório.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.