MPF pede investigação sobre ataque bolsonarista com fogos de artifício ao STF

Segundo determinação do Ministério Público, inquérito policial vai tramitar sob sigilo e em regime de urgência edit

Revista Fórum - O Ministério Público Federal determinou neste domingo (14) a abertura de inquérito policial para investigar o ataque de bolsonaristas com fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal na noite de sábado (13).

Segundo a assessoria do MPF no Distrito Federal, os atos podem ser enquadrados em ao menos três crimes: “na Lei de Segurança Nacional, nos crimes contra a honra, além da Lei de Crimes Ambientais por abranger a sede do STF, situada em área tombada como Patrimônio Histórico Federal”.

