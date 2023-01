Vídeos: MST e movimentos sociais marcham em Brasília rumo à posse de Lula

Apoie o 247

247 - Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) marcham pelas ruas de Brasília na manhã deste domingo (1) rumo à cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em vídeos gravados pelos portais Jornalistas Livres e Metrópoles , membros do MST foram vistos carregando uma enorme bandeira do Brasil e suas tradicionais bandeiras vermelhas com a estampa do movimento (confira abaixo).

O Metrópoles informa que o grupo estava reunido no Acampamento dos Movimentos Populares desde o dia 30 e, às 08h da manhã de hoje, cerca de 10 mil pessoas saíram do estádio Mané Garrincha rumo à Praça dos Três Poderes.

Além do MST, outros movimentos sociais também marcam forte presença na capital federal para a posse do líder petista.

