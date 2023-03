Múcio dá medalha a sargento que tentou reaver joias de Bolsonaro, mas vai revogar portaria

Apoie o 247

247 — O primeiro-sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva, que foi designado por Jair Bolsonaro para recuperar as joias dadas pela Arábia Saudita ao ex-presidente Lula e que acabaram sendo apreendidas pela Receita Federal, recebeu uma medalha concedida pelo então Ministro da Defesa de Lula, José Múcio, segundo coluna de Igor Gadelha, de Metrópoles .

Jairo foi incluído em uma lista de 196 militares e personalidades civis que receberam a “Medalha da Vitória”, concedida àqueles que contribuíram para a difusão dos feitos dos ex-combatentes durante a Segunda Guerra Mundial.

Embora tenha sido designado para ficar à disposição do Ministério da Defesa após a posse de Lula, Jairo nunca chegou a trabalhar efetivamente na pasta, segundo auxiliares de José Múcio. Durante o período em que esteve lotado no Ministério, o militar teria feito um curso não especificado.

O Ministério da Defesa informou que revogará a portaria que trata da lista de agraciados com a Medalha da Vitória por conter indicações propostas por autoridades não relacionadas no regulamento da medalha. Fontes da pasta afirmaram que a indicação de Jairo para receber a medalha foi feita pela Presidência da República durante o governo Bolsonaro, embora o regulamento não preveja o presidente no rol de autoridades que podem sugerir indicados.

