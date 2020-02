Mudança para escolha de ministros do STF será discutida no Senado, diz líder do governo

O líder do governo Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse que as bancadas da Casa vão debater a proposta que modifica os critérios de escolha dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) edit

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi colocada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), entre as 10 pautas prioritárias para o Congresso Nacional em 2020. A lista foi distribuída pela assessoria de Alcolumbre mais cedo."

A matéria ainda informa que "o texto, apresentado pelo senador Lasier Martins (Pode-RS) em 2015, obriga o presidente da República a indicar os integrantes da Corte dentro de uma lista tríplice."