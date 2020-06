Mulher acusada de falar abobrinha é parte de pacote de ações do MBL contra Bolsonaro

A mulher que entrou em confronto com Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira (10) no cercadinho do Palácio do Alvorada faz parte de um pacote de ações contra ele feito pelo Movimento Brasil Livre. Ela é próxima do MBL, que apoiou o golpe contra Dilma edit

247 - A mulher que Jair Bolsonaro falou "sai daqui" na manhã desta quarta-feira (10) no cercadinho do Palácio do Alvorada faz parte de um pacote de ações contra ele feito pelo MBL (Movimento Brasil Livre), que tem se mobilizado em defesa do impeachment. A mulher é a atriz Cris Bernart, 33, próxima ao MBL. Ela disse ter votado em Bolsonaro na última eleição.

O MBL, que apoiou o golpe contra Dilma Rousseff, promete mais atos contra Bolsonaro como carreatas em São Paulo e Brasília e panelaços.

"Tenho um canal do YouTube há cerca de três anos e, na época da eleição, quando ainda não tinha proximidade com o MBL, fiz vídeos em apoio ao Bolsonaro. Apoiei e ao longo do tempo fui vendo que não concordava com mais nada do que ele estava fazendo. Fez tudo o que prometeu que não iria fazer, inclusive agora com esses conchavos com o centrão", diz Cris à coluna Painel.

"Ele é o único chefe de estado que está tratando a Covid-19 dessa forma. Eu já estava revoltada há muito tempo, me sentindo traída, como milhões de brasileiros. O MBL já tem ações programadas para pedir o impeachment e aproveitei que estava com tudo isso entalado para me juntar e fazermos essa ação", acrescenta.

