Mulher é presa por agredir policiais em na área externa do STF durante ato do 8 de janeiro

247 - Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa nesta segunda-feira, na área externa do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a realização dos atos pela democracia que marcaram o 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram atacadas por bolsonaristas. As informações são do jornal O Globo.

Tudo começou quando policias militares do 1º Batalhão foram acionados por testemunhas que presenciaram a mulher "agredindo policiais judiciários" próximo à sede da Corte. De acordo com a A PM-DF, ela ameaçou "contaminar o ambiente com gás" que possui um agente biológico letal. utilizado em ataques terroristas. Segundo nota da PM, a detida é suspeita de ameaça terrorista e desacato.

