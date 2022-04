Mulher que chamou PM para interromper festa tem cargo no governo do DF, aliado de Bolsonaro

A PM do Distrito Federal acabou com uma festa que tinha convidados gritando palavras contra Jair Bolsonaro edit

247 - A mulher que chamou a Polícia Militar (PM) para acabar com uma festa que tinha gritos de "Fora Bolsonaro, na última sexta-feira (1), trabalha na secretaria de Cultura do governo Ibaneis Rocha (MDB), aliado de Jair Bolsonaro. A informação foi publicada neste domingo (3) pelo jornalista Vicente Nunes, do Correio Braziliense.

"A madame que fez a Polícia Militar parar uma festa de aniversário em Brasília porque os convidados gritavam 'Fora Bolsonaro' se chama Karla Barros Teixeira, tem 30 anos e exerce cargo em comissão na Secretaria de Cultura. Essa moça tem muito o que falar", afirmou Nunes.

O evento tinha jornalistas e advogados entre os convidados, que apontaram abuso de autoridade por parte dos policiais. As pessoas gritavam "Fora Bolsonaro" e "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*".

A PM alegou perturbação da ordem pública após reclamações de vizinhos.

A madame que fez a ⁦@pmdfoficial⁩ parar uma festa de aniversário em Brasília porque os convidados gritavam "Fora Bolsonaro" se chama Karla Barros Teixeira, tem 30 anos e exerce cargo em comissão na Secretaria de Cultura. Essa moça tem muito o que falar. pic.twitter.com/vlN0IIH60E

