Mulher que xingou empresário de “macaco” tem esquizofrenia, diz defesa

Metrópoles - A defesa da mulher que xingou o dono de uma loja de açaí, em Taguatinga Norte, Paulo Vitor Silva Figueiredo, 22 anos, na última segunda-feira (9/5), com ofensas racistas disse, em nota ao Metrópoles, que ela sofre de transtornos psiquiátricos. A agressora, identificada apenas como Cláudia, foi diagnosticada, em 2020, com esquizofrenia paranoide, com evolução crônica, progressiva e sem possibilidade de cura.

O episódio, gravado pelo empresário, mostra Cláudia desferindo diversas ofensas a Paulo, e em um certo momento o chamando de “macaco preto”. Desde que abriu a franquia do The Best Açaí, há cerca de um ano e meio, o dono disse que nunca passou por uma situação como essa. “Idiota, palhaço, ridículo, ET, inútil, pateta” foram alguns dos outros xingamentos proferidos contra o rapaz, após ele alegar que não seria possível retirar a banana do açaí, como a cliente havia solicitado.

Ainda em nota, a defesa informou que a família da mulher luta contra a doença e que ela piorou nos últimos anos. O que resulta em momentos de surto mais constantemente, além da perda de controle das próprias ações.

Informaram ainda que o tratamento é realizado e a dosagem do medicamento foi aumentada recentemente, ainda assim o medicamento mostrou-se ineficiente.

Segundo a defesa, a família está em vias de processo de interdição da mulher. Ressaltaram ainda, que repudiam veementemente qualquer tipo de agressão, seja física ou verbal, bem como qualquer forma de discriminação.

Entenda o caso

O empresário Paulo Vitor conta que a cliente chegou, por volta das 20h, da última segunda-feira (9).“Depois, ainda chegou uma cliente nossa e perguntou o que estava acontecendo. Aí, ela começou a agredir verbalmente essa moça, a chamando de gorda e feia. Isso começou umas 20h e ela ficou lá até 20h30 me xingando”, relatou o empresário.

