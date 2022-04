Mulheres indígenas são alvos de comentário sexista da PM do DF: 'peitinhos de fora provocam'

Apoie o 247

Revista Fórum - Cerca de seis mil indígenas estão acampados em Brasília por conta da realização da 18ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL). O tema deste ano e "Retomando o Brasil: Demarcar Territórios e Aldear a Política". O evento segue até a próxima quinta-feira (14).

E na tarde deste sábado os indígenas acampados se somaram à manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato como um todo contou com dificuldades imposta pela Polícia Militar do Distrito Federal, entre elas, a revista de todas as pessoas indígenas que iam participar do ato.

Além disso, cinegrafistas que estavam acompanhando o ato flagraram um policial militar conversando com um colega e afirmar que "essas indiazinhas com os peitinhos para o lado de fora" provocam. O comentário, além de racista, é sexista.

Em demonstração de racismo institucional contra povos indígenas a Polícia do DF retardou a manifestação ao exigir revista em todos indígenas que participam do ato Fora Bolsonaro. Desde o início do ATL, instituições do Estado tentam desmobilizar a luta dos povos



📹 MN#ATL2022 pic.twitter.com/tYyKdlx9MV April 9, 2022

