Multidão se concentra na Esplanada para celebrar a volta de Lula e da democracia

População acompanhará a posse de Lula e o Festival do Futuro neste domingo, para celebrar a vitória da democracia e a derrota do fascismo

247 - Um multidão já se encontra na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para acompanhar a posse do presidente Lula (PT) e o Festival do Futuro, que marcará a celebração pela volta do petista à Presidência da República e a retomada da democracia, após uma derrota do fascismo bolsonarista nas urnas.

