Na abertura do Ano do Judiciário, Pacheco defende harmonia entre Poderes

Pacheco fez coro com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, sobre as graves consequências aos responsáveis pelos ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu nesta quarta-feira a importância da harmonia entre os Três Poderes da República em discurso na cerimônia de abertura do ano Judiciário no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Temos obrigação constitucional de convivermos em harmonia. Qualquer gesto que vise à desarmonia entre os poderes da República afronta a Constituição", disse Pacheco.

O ex-presidente Jair Bolsonaro durante seu mandato teve seguidos atritos com a cúpula do Judiciário, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem defendido, desde sua posse, uma convivência mais harmoniosa com os demais Poderes.

Pacheco fez coro com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, sobre as graves consequências aos responsáveis pelos ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro.

No início da cerimônia, a presidente do Supremo disse que aqueles que conceberam, praticaram, insuflaram e financiaram os ataques "serão responsabilizados com o rigor da lei nas diferentes esferas".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.