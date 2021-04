'Não há previsão de Bolsonaro se vacinar hoje', informa o Planalto

247 - Diante dos rumores de que Jair Bolsonaro poderia se vacinar contra Covid-19 neste sábado (3), o Palácio do Planalto informou, por meio de nota emitida pela Secom, que "não há previsão do PR se vacinar no dia de hoje".

Segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, "um ministro muito próximo de Bolsonaro" já havia dito que Bolsonaro não se imunizaria neste sábado: "nem fodendo".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.