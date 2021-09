'Não se negocia a democracia', diz Pacheco após reunião com governadores

O presidente do Senado deu a declaração ao fazer um pronunciamento na residência oficial do Senado após uma reunião com alguns governadores, entre eles Wellington Dias (PT), do Piauí edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta quinta-feira (2) que "não se negocia a democracia". O parlamentar deu a declaração ao fazer um pronunciamento na residência oficial do Senado após uma reunião com alguns governadores, entre eles Wellington Dias (PT-PI), Helder Barbalho (MDB-PA) e Ibaneis Rocha (MDB-DF). De acordo com o congressista, foram abordados durante a reunião temas como defesa da democracia, combate à pandemia do coronavírus e dinheiro para estados.

O senador afirmou que um aspecto "é para todos nós inegociável: não se negocia a democracia". "A democracia é uma realidade, o estado de direito é uma realidade. A sociedade já assimilou esses conceitos e valores, de modo que estaremos sempre todos unidos neste propósito de preservação da democracia", declarou em coletiva de imprensa.

A declaração foi concedida em um contexto de ameaça à democracia feita por Jair Bolsonaro, que tem criticado o Supremo Tribunal Federal (STF) e as urnas eletrônicas, na tentativa de fazer a população vê nas instituição e não no governante problemas como falta de crescimento e de geração de empregos, perda de direitos e aumento da pobreza.

