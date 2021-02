“Não vou deferir impeachment”, diz Rodrigo Maia

Ao contrário do que havia indicado nesta segunda-feira (1º), último dia de seu mandato, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou que pretende colocar em pauta algum dos mais de pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro edit

247 - Apesar de ter ameaçado o contrário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou que irá deferir algum dos mais de 60 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (1º), último dia de seu mandato.

“Não vou deferir impeachment”, declarou ao blog da jornalista Andrea Sadi .

Em meio à guerra interna no DEM e da perda de apoios da candidatura do deputado Baleia Rossi na eleição para a Presidência da Câmara, que acontece nesta noite, Maia chegou a ameaçar aceitar um dos pedidos de impeachment que estão em suas mãos.

O deputado ficou profundamente irritado ao saber por meio do presidente do DEM, ACM Neto, na noite deste domingo (31), que a maioria dos deputados do partido apoiaria a candidatura de Arthur Lira (Progressistas-AL) para o comando da Casa, e não Baleia, seu candidato.

O presidente da Câmara anunciou que irá deixar o DEM . A reunião sobre o tema ocorreu na sua casa, onde também estavam presidentes líderes e dirigentes de partidos de oposição, como o PT e o PCdoB.

