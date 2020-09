Nascidos em setembro já podem efetuar o novo saque do FGTS na Caixa

A Caixa Econômica depositou o FGTS emergencial para os nascidos em setembro. Quem optar pelo saque do FGTS em dinheiro ou fazer transferência para outra conta deve aguardar até o dia 31 de outubro edit

247 - A Caixa Econômica Federal depositou o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) emergencial para os nascidos em setembro. Os valores valem, principalmente, para os mais desamparados por causa da pandemia do coronavírus.

Quem optar pelo saque do FGTS em dinheiro ou fazer transferência para outra conta deve aguardar até o dia 31 de outubro.

A Caixa decidiu duas datas para cada um dos meses de aniversário com o objetivo de evitar aglomerações nas agências bancárias.

A pessoa que não pretende fazer o saque deve informar pelo aplicativo do FGTS com pelo menos 10 dias de antecedência da data prevista do crédito.

