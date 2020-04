Nelson Teich participa de reunião do G-20 sobre pandemia de coronavírus

Ministro criou conta no Twitter onde divulga informações oficiais sobre o Ministério da Saúde edit

247 - O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, participa de reunião remota do G-20 (Grupo dos 20) neste domingo (19) pela primeira vez. A pauta discutida é a pandemia do novo coronavírus e seus impactos na vida das pessoas. A informação é do jornal O Globo.

O ministro Nelson Teich criou uma conta no Twitter para divulgar informações oficiais do Ministério da Saúde.

O G-20 reúne chefes de estados, ministros e autoridades de alto nível da África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia.

