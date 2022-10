"Nenhum desses bandidos merece o meu apoio", diz Soraya sobre apoio a Lula ou a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Ex-candidata a presidente da República, a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) afirmou a um seguidor em rede social que os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) não terão o apoio da parlamentar no segundo turno. "Nenhum desses bandidos merece o meu apoio", disse. As declarações foram publicadas nesta segunda-feira (3) pelo jornal O Globo.

Inicialmente, Soraya escreveu: "a semeadura é facultativa, a colheita é obrigatória. Boa sorte, Brasil". "Que papo de isentão, Soraya. Não me faça perder o crush que eu tenho por ti", retrucou o apoiador.

"Perder você pode significar muito para mim, mas nunca deixará de ser pessoal. Obrigatoriamente preciso ser impessoal. O Brasil está acima da Soraya", afirmou.

A senadora ficou na quinta posição, com 0,51% dos votos (600 mil), de Ciro Gomes (PDT), com 3,4%, de Simone Tebet (MDB), com 4,1%, de Bolsonaro, com 43%, e de Lula, que teve 48%.

