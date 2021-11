No dia em que deixou a prisão, Daniel Silveira vota a favor do governo na PEC do calote

Alguns parlamentares não viram Silveira no plenário. No entanto, o deputado pode ter votado do próprio gabinete, uma vez que a Mesa Diretora abre brecha para que parlamentares que estejam na Casa votem pelo celula edit

247 - No mesmo dia em que deixou a prisão, o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) votou nesta terça-feira (8) a favor da proposta de emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, conhecida também como "PEC do calote", em segundo turno. A reportagem é do portal G1.

Silveira deixou a cadeia em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por volta das 11h30 desta terça-feira (9), e a discussão do segundo turno do texto-base da PEC começou por volta das 20h.A proposta é a principal aposta do governo para viabilizar o programa social Auxílio Brasil — anunciado pelo governo para suceder o Bolsa Família.

A PEC adia o pagamento de precatórios (dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça) e altera o cálculo do teto de gastos. O texto-base da proposta foi aprovado nesta terça-feira (9) na Câmara dos Deputados.

Os trabalhos presenciais na Câmara dos Deputados foram retomados no último dia 25. Dessa forma, os deputados precisavam estar em Brasília para votar.

Alguns parlamentares não viram Silveira no plenário. No entanto, o deputado pode ter votado do próprio gabinete, uma vez que a Mesa Diretora abre brecha para que parlamentares que estejam na Casa votem pelo celular. Segundo decidiu a Mesa, alguns parlamentares — com comorbidade, grávidas e os que estiverem em viagens oficiais — podem votar à distância.

