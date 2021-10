No Palácio da Alvorada, Bolsonaro e Michelle fazem churrasco para Laura (vídeo)

Apoie o 247

Por Mariana Costa, Metrópoles - Na tarde deste domingo (17/10), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro realizaram um churrasco para comemorar o aniversário de 11 anos da filha do casal. Além da outra filha da primeira-dama, algumas crianças também foram recebidas para participar da comemoração no Palácio da Alvorada, em Brasília.

A comemoração contou com a presença de Joas do Padro Pereira, também conhecido como Tchê. O “Churrasqueiro dos Artistas” como se intitula, recentemente virou funcionário oficial da residência. Tchê também preparou a picanha de R$ 1.799,99 o quilo, da comemoração do Dias das Mães da família Bolsonaro.

Leia a íntegra no Metrópoles.

