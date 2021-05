No Planalto, ministro Ramos é conhecido como "fofoqueiro-geral da República"

Em outubro de 2020, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já havia exposto apelido parecido: "Maria Fofoca". Ramos é criticado por “atuação atrapalhada” na tentativa de blindar o governo na CPI da Covid edit

247 - O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, é conhecido no Palácio do Planalto como "fofoqueiro-geral da República", conta Bela Megale, do jornal O Globo.

Em outubro de 2020, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelo Twitter, já havia exposto apelido parecido para se referir ao então ministro-chefe da secretaria de Governo da Presidência da República: "Maria Fofoca".

Ramos virou chacota por sua “atuação atrapalhada” na tentativa de blindar Jair Bolsonaro na CPI da Covid. A lista de 23 acusações contra o governo federal que vazou semanas atrás, por exemplo, foi formulado dentro da Casa Civil.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.