No TSE, Eugênio Aragão defende cassação da chapa Bolsonaro-Mourão: "eleições calcadas em mentiras e abusos"

Eugênio Aragão, advogado do PT, diz que a campanha de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão foi "engenhosa máquina de disseminação de mentiras"

247 - Ex-ministro da Justiça e advogado do PT no processo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode cassar a chapa Bolsonaro-Mourão, Eugênio Aragão disse, durante julgamento, nesta terça-feira, 26, que a campanha de Jair Bolsonaro e seu vice, general Hamilton Mourão, foi “engenhosa máquina de disseminação de mentiras”.

Defendendo a cassação da atual chapa no governo, o advogado justificou que as eleições presidenciais de 2018 foram “calcadas em mentiras e abusos”.

Aragão defende a chapa “O Povo Feliz de Novo”, integrada pelo PT, PC do B e Pros, que lançou Fernando Haddad (PT) e Manuel d’Ávila (PCdoB) nas eleições de 2018. Segundo ele, há elementos suficientes para cassar a chapa Bolsonaro-Mourão.

Nesta terça, o TSE julga duas ações que questionam o uso de disparos em massa de mensagens na campanha.

"As duas ações comprovam esse modo de agir da chapa do presidente na chapa de 2018 e por isso tem-se configurado o abuso do poder econômico e também dos meios de comunicação, capazes de impactar de maneira relevante esse pleito", disse o advogado Eugênio de Aragão.

"Houve orquestração na disseminação de fake news, com organização própria e custo elevado, que não foi declarado nos gastos oficiais da campanha e muitos podem ter tido origem vedada, de pessoa jurídica por exemplo. As provas coletadas são expressivas. Temos provas de envios de milhões de mensagens de disparos em massa por meio de contas falsas", afirmou a defesa.

