"Nós nunca brigamos, porra", diz Mourão após reunião com Bolsonaro

247 - “Nós nunca brigamos, porra”, afirmou o general e vice-presidente, Hamilton Mourão, após ser perguntado se o encontro com Jair Bolsonaro, ocorrido nesta segunda-feira, 1, serviu para pacificar entre os dois.

Conforme revelou Bolsonaro, porém, os dois ficaram um longo tempo sem se falar. Mourão foi desautorizado pelo chefe, chamado de “palpiteiro”, excluído de reuniões, entre outras coisas. Por outro lado, Mourão também faltou cerimônias do governo e fez comentários em desacordo com a política de Bolsonaro.

No final de janeiro, foi revelado que um assessor do general, agora exonerado, fez campanha pelo impeachment de Bolsonaro - processo que colocaria Mourão no comando do Brasil. O vice-presidente afirmou à imprensa que o assunto foi encerrado: “virou a página”.

