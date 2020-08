Nota de 200 reais pode ser suspensa pelo STF

Diversas entidades anticorrupção enviaram uma carta à ministra do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, questionando a relevância e a transparência da nova medida do governo que prevê a entrada em circulação de uma nova nova de 200 reais. A ministra já analisa pedido de suspensão da circulação da nota edit

247 - A nota de 200 reais pode nunca chegar à circulação. A ministra do STF, Cármen Lúcia, avalia liminar que suspenderia a entrada da nota no sistema monetário brasileiro. Várias entidades anticorrupção enviaram carta a ministra reforçando a desconfiança com relação à introdução da nota no país.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “os argumentos apresentados pelo Banco Central em resposta ao pedido de esclarecimento da ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), sobre a nova cédula de R$ 200 não fundamentam de forma suficiente a criação da nota, nem afastam os riscos de seu uso para práticas ilícitas, afirmam organizações anticorrupção da sociedade civil, em carta aberta à ministra lançada nesta sexta-feira (28).”

A matéria ainda acrescenta que “as entidades, que incluem Instituto Não Aceito Corrupção, Transparência Partidária, Transparência Brasil e Instituto Ethos, defendem que Cármen Lúcia conceda liminar impedindo a entrada em circulação da nova nota, prevista para 2 de setembro. O pedido de liminar é parte de ação apresentada pelos partidos Rede, PSB e Podemos ao STF na última quinta-feira (20). Cármen Lúcia foi definida como relatora da ação e estabeleceu um prazo de 48 horas para que o BC prestasse esclarecimentos sobre a criação da cédula.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.