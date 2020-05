Nota de general Heleno revela desespero, diz ministro do STF

A nota golpista do general Augusto Heleno decisões do Supremo Tribunal Federal foi vista com desespero por um dos ministros da corte (que se manteve anônimo) edit

247 - A nota golpista do general Augusto Heleno contra a apreensão do celular de Jair Bolsonaro, onde afirma que a medida é uma “afronta” ao poder executivo e causaria "consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional", foi vista com desespero por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal (que se manteve anônimo), de acordo com coluna de Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo.

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) divulgou a nota em seu twitter após o ministro do STF Celso de Mello pedir apreensão dos celulares de Jair e Carlos Bolsonaro e informar a divulgação da reunião ministerial do governo federal de 22 de abril, em que - segundo o ex-ministro Sergio Moro - Bolsonaro teria afirmado seu desejo de interferir na Polícia Federal do Rio.

