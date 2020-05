"Notinhas públicas" não resolvem problemas com Bolsonaro, diz Toffoli

Em entrevista ao Roda Viva, presidente do STF criticou a indústria de notas de repúdio contra as agressões frequentes de Bolsonaro à democracia. “Nós não vamos construir unidade e solução de problemas através de notinhas públicas", afirmou edit

Do Último Segundo - Em entrevista dada ao programa Roda Viva na noite desta segunda-feira (11), o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi questionado sobre se as autoridades não deveriam dar respostas mais contundentes às ações de Jair Bolsonaro durante a crise do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e respondeu de forma dura que notas de repúdio não solucionarão problemas.

“Nós não vamos construir unidade e solução de problemas através de notinhas públicas. Não é soltando notas que se resolve problemas tão graves quanto no nosso país”, disse. “Nós temos que resolver isso primeiro na política e a política é aqueles que são os governos eleitos pelo povo, poder executivo, poder legislativo, governadores de estado, parlamentos estaduais, prefeitos, parlamentos municipais, é a política que defende o futuro da nação”, continuou.

