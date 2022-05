Nova advogada de Daniel Silveira vai se reunir com Moraes

Apoie o 247

247 - A advogada Mariane Andréia Cardoso, que faz parte de nova estratégia de defesa do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), marcou uma audiência presencial com o ministro da Corte Alexandre de Moraes. De acordo com o portal Uol, a defesa solicitará a apreciação de um pedido para que o ministro reconsidere tanto a imposição de medidas cautelares, como uso da tornozeleira eletrônica e proibição de participar de eventos públicos, quanto a aplicação de multa de R$ 540 mil. Mais de R$ 100 mil foram bloqueados das contas do parlamentar. O encontro acontecerá nesta quarta-feira (18) às 16h.

A defesa invocará o indulto individual concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) depois de o parlamentar ter sido condenado no STF a 8 anos e 9 meses de prisão, acusado de estimular atos pró-golpe, em fevereiro do ano passado.

No primeiro semestre de 2021, Silveira afirmou: "Por várias e várias vezes já te imaginei (Fachin) levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí. Quantas vezes eu imaginei você, na rua levando uma surra. O que você vai falar? Que eu tô fomentando a violência? Não, só imaginei. Ainda que eu premeditasse, ainda assim não seria crime, você sabe que não seria crime", disse.

"Você é um jurista pífio, mas sabe que esse mínimo é previsível. Então qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ele miar, de preferência após a refeição, não é crime", acrescentou o parlamentar no vídeo.

A defesa afirmo que "a sanção pecuniária aplicada é desproporcional e desarrazoada sob qualquer ótica". "O valor da multa, superior a R$ 400 mil, supera o montante de 16 meses do salário do deputado", dizem os advogados.

