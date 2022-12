Nova suspeita de bomba: Mochila abandonada em Brasília estava perto de depósito de gás

Apoie o 247

247 - A mochila abandonada no Setor Hoteleiro Norte (SNH), em Brasília (DF), identificada por uma equipe da Polícia Militar, foi encontrada próxima a um depósito de gás, segundo informações preliminares da corporação. Uma equipe antibomba inspeciona o objeto e a PM usa equipamentos eletrônicos para fazer varreduras no local. O Allia Gran Hotel chegou a ser evacuado.

Essa é a quinta ocorrência do tipo às vésperas da cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro.

As forças de segurança do DF vêm se empenhando nas investigações do terrorista bolsonarista George Washington Sousa, preso preventivamente por tentar explodir uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília.

