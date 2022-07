Nove dias depois e sem citar reunião com embaixadores, Lira diz confiar no sistema eleitoral

Apoie o 247

247 - Nove dias após Jair Bolsonaro (PL) fazer ameaças de golpe durante uma reunião com embaixadores no último dia 18, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não citou o encontro do seu aliado com representantes de outros países e disse apenas que tem confiança na democracia, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (27). As declarações dele foram publicadas pelo portal G1.

"Nesses últimos dias — eu não queria aproveitar o momento, formal e festivo, para fazer qualquer tipo de justificativa pública ou privada —, mas eu queria só deixar um recado bem claro, óbvio. E quem me conhece de maneira transparente e reluzente, como a gente diz no Nordeste, a Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar. Não quando querem obrigá-la a falar", afirmou Lira em discurso na convenção do PP.

"Eu dei mais de 20 mensagens mundo afora e no Brasil de que sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral", continuou o parlamentar. "Não precisa qualquer movimento público ou político fazer com que isso se apresente de maneira sempre necessária. Instituições no Brasil são fortes, perenes e não são e nunca serão redes sociais. Não podemos banalizar as palavras das autoridades no Brasil. Não farão isso com a Câmara enquanto eu for presidente", declarou.

No dia 18 de julho, Bolsonaro colocou em dúvida a confiança do sistema eleitoral brasileiro, durante uma reunião com embaixadores.

Mais de 100 mil pessoas assinaram desde essa terça-feira (26) um manifesto pela democracia organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

O jornal britânico Financial Times repercutiu a reação às ameaças de golpe feitas por Bolsonaro.

