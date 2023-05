'GSI tinha carga política sob a chefia de Augusto Heleno', diz novo ministro

Apoie o 247

247 - Novo chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o general Marcos Antonio Amaro afirma que o ocupante do cargo durante o governo Jair Bolsonaro, general Augusto Heleno, descumpriu a constitucionalidade do órgão. "Heleno já estava há dez anos fora [do Exército]. Quando veio para cá, ele já veio com essa carga política, já tinha feito campanha para Bolsonaro", disse Amaro em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

O novo ministro evitou atribuir responsabilidades, mas disse que teria pedido reforço policial para conter os bolsonaristas que invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília (DF) no dia 8 de janeiro.

"Eu pessoalmente sim, se eu tivesse conhecimento e convicção de que essas informações são válidas, uma avaliação de risco bem feita. Tenho que ter confiança no meu sistema. Eu, pessoalmente, faria [pediria reforços]. Não estou dizendo que o outro [Gonçalves Dias] teve responsabilidade em relação a não ter feito alguma coisa assim", afirmou.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou 1.390 pessoas por envolvimento nos atos golpistas. Nesta semana, ministros do Supremo Tribunal Federal transformaram em réus 200 acusados de participação nos ataques terroristas. No primeiro bloco de denúncias, a Corte também decidiu abrir as ações penais contra 100 pessoas.

