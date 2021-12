Novo Lázaro: medo toma conta da região onde caseiro foragido é caçado

Apoie o 247

Por Thalys Alcântara, Metrópoles - Dois dias depois de três mortes em série em Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, o medo se espalha pela região rural de Abadiânia. É para lá que o principal suspeito dos crimes, o caseiro Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, teria fugido e é procurado pelas forças policiais.

A parte urbana do município segue com a vida normal, apesar da apreensão no ar. Pessoas saem para trabalhar, estudar e resolver pendências normalmente. Já na zona rural, moradores têm evitado sair de casa. O medo predomina. Até pela relação que as pessoas fazem deste caso com o de Lázaro Barbosa.

Filmagem

Neto Neres de Jesus, de 33 anos, é caseiro de uma chácara próxima da rodovia que corta a cidade. Mas não é uma chácara qualquer. É a propriedade em que o criminoso Wanderson pode ter sido visto na manhã desta terça-feira (30/11).

