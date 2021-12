Novo líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes quer federação partidária em 2022

Além de ampliar o diálogo com outros partidos, o deputado promete uma posição ainda mais dura da bancada petista contra o governo Bolsonaro em 2022 edit

247 - O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), novo líder do partido na Câmara dos Deputados, afirmou ao Congresso em Foco que pretende conduzir a legenda para um caminho de maior aliança com o campo democrático e de uma oposição ainda mais dura ao governo Jair Bolsonaro.

O parlamentar quer que o PT forme uma federação partidária com PSB, PV, PSOL e PCdoB em 2022 para garantir a governabilidade de um eventual terceiro governo do ex-presidente Lula (PT). "Isso será importante. Ao contrário das coligações, que eram meramente aliança eleitoral, agora será uma aliança política e programática. Acho necessário, até porque, na minha opinião, essa será uma reivindicação dos partidos que apoiarão o presidente Lula".

Lopes, ressaltou, no entanto, que o PT também precisará ceder aos interesses de seus aliados. "Cabe ao PT compreender que, do ponto de vista eleitoral, isso é importante para os partidos. Será muito importante para o futuro da esquerda, e para a nitidez programática do governo Lula esse bloco de forças políticas".

O próximo ano, segundo o deputado, será de ainda mais resistência. “Teremos ainda um ano de Bolsonaro. Precisamos aumentar a resistência e a denúncia e garantir a travessia. Fazer política de reparação de danos, aumentar o diálogo com a sociedade e aumentar a mobilização contra um governo desorganizado e despreparado. Vamos aumentar nossa resistência, a denúncia”.

