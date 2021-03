Novo ministro das Relações Exteriores teve aprovação do grupo olavista

Carlos Alberto França foi aprovado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e o assessor de assuntos internacionais da Presidência, Filipe Martins, que fez gesto supremacista branco no Senado edit

247 - O substituto do olavista Ernesto Araújo no ministério das Relações Exteriores, Carlos Alberto França teve seu nome aprovado pelo grupo ligado ao guru bolsonarista Olavo de Carvalho, segundo reportagem de Folha de S.Paulo.

França foi aprovado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e o assessor de assuntos internacionais da Presidência, Filipe Martins, que fez gesto supremacista branco no Senado.

Segundo a Folha, porém, “França não é um olavista clássico”, pois “não há notícia de que ele concorde com as ideias exóticas associadas ao escritor”. “Ele trabalhava no mesmo ambiente, o gabinete pessoal de Bolsonaro, que Filipe Martins”, continua. “França havia chegado lá por indicação de Ernesto, de quem, contudo, não consta ser amigo próximo”, informa.

Ernesto Araújo fora do Itamaraty

Ernesto Araújo, o pior diplomata da história do Brasil, pediu demissão do Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira, 29.

A gota d'água para a demissão de Araújo foi seu ataque contra a senadora kátia Abreu, ao insinuar que ela e o Senado faziam lobby em favor do 5G chinês.

A senadora emitiu nota demonstrando que o chanceler mentiu e é um "marginal". O próprio líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), foi obrigado a afirmar que há "uma linha que não pode ser ultrapassada", sacramentando o isolamento de Ernesto Araújo no Senado.

