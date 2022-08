Novo presidente do TSE, Moraes marca reunião com o ministro da Defesa

O magistrado também terá outras reuniões, uma com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outra com o diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira edit

247 - O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes, vai se reunir com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, na próxima terça-feira (23), de acordo com informação publicada nesta quinta-feira (18) pelo jornal Folha de S.Paulo. O magistrado tem previstas reuniões com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), na próxima segunda-feira (22), e com o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, no dia seguinte. Na terça-feira (23), o presidente do TSE deve receber integrantes do Pacto pela Democracia, que reúne entidades da sociedade civil.

Militares cobram mudanças na fiscalização das eleições. Eles também querem participar da apuração dos resultados em outubro. E Jair Bolsonaro (PL) fez ameaças de golpe algumas vezes no seu governo. O ocupante do Planalto tenta passar à população a mensagem de que instituições do Poder Judiciário atrapalham a sua gestão. Partidos oposicionistas denunciam que ele pode tentar um golpe se for derrotado.

Em discurso de posse no TSE, Moraes disse que a Justiça Eleitoral será "firme e impecável" contra notícias falsas sobre as eleições. O juiz afirmou que as urnas eletrônicas são motivo de "orgulho nacional".

