Novo secretário da Justiça demite secretário de Segurança Pública indicado por Moro

247 - O novo ministro da Justiça, André Mendonça, demitiu o secretário nacional de Segurança Pública, general Guilherme Theophilo, que foi indicado por Sergio Moro. O anúncio foi feito na segunda-feira, 4, e anunciado pelo jornal O Globo nesta semana. A exoneração deve sair no Diário Oficial da União nos próximos dias.

Theophilo foi candidato ao governo do Ceará em 2018, era filiado ao PSDB e fez oposição ao PT; participou do governo de Jari Bolsonaro desde o período de transição, no final de 2018. Ele, entretanto, disse que encara a demissão com tranquilidade, considerando que faz parte do processo. O Globo afirma que “a expectativa é de que um coronel da Polícia Militar assuma a secretaria”.

